Exterior e expectativa por PEC 'enxuta' estimulam alta do Ibovespa

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ambiente ameno no exterior favorece nesta terça-feira, 29, um ajuste de alta do Ibovespa, que, na segunda-feira, fechou em baixa de 0,18%, aos 108.782,15 pontos. Lá fora, os mercados reagem a sinais de que a China pode aliviar suas medidas de restrição contra a covid-19. Além disso, os sinais de desidratação na tramitação da PEC da Transição, protocolada ontem no Senado e que autoriza R$ 198 bilhões fora do teto de gastos, aliviam os negócios. O relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), disse que ser muito provável haver negociações.

continua após publicidade .

"Aparentemente, tudo de ruim está entrando no preço no curto prazo. Então, vemos uma melhora após a apresentação da PEC, dado que espera-se algum alívio na proposta. No pior cenário, ficaria como está", avalia Victor Candido, economista-chefe da RPS Capital.

Ainda agrada ao mercado indícios de que Fernando Haddad (PT), favorito para assumir o Ministério da Fazenda no novo governo e que integrará o grupo de economistas do futuro presidente, terá nomes técnicos em eventual comando da Pasta.

continua após publicidade .

"O texto da PEC tem espaço para enxugar, podendo ficar em torno de R$ 150 bilhões por dois anos, o que é um valor que o mercado vê como 'ok'", avalia em comentário matinal o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Conforme Laatus, ainda que a ida de Haddad para a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforce a expectativa de que comandará a Fazenda, a sinalização de que terá profissionais com perfil técnico, deve "agradar ao mercado".

Para Candido, da RPS Capital, ressalta que apesar de não considerar o nome do Haddad "ruim" para ocupar eventualmente a Fazenda, não era o que o mercado queria. "Mas está no preço."

continua após publicidade .

Ontem, o relator-geral do Orçamento protocolou a PEC da Transição retirando o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos. O impacto fiscal das medidas em 2023 é de até R$ 198 bilhões. A expectativa é que a PEC seja aprovada ainda nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Também pode ser bem visto pelo mercado o encontro do grupo de trabalho de Minas e Energia no governo de transição, realizado ontem, com a diretoria da Petrobras. O GT negou "ruptura drástica" que prejudique a estatal. Juntamente com a alta do petróleo no exterior, as ações da estatal avançam mais de 3%. As da Vale também sobem acima desta marca, após elevação de cerca de 2% do minério de ferro na China.

As altas das commodities são apoiadas por rumores de que o gigante asiático poderia abandonar sua política de "covid-zero" antes do previsto, em resposta aos recentes protestos no país.

continua após publicidade .

No Brasil, o mercado ainda avalia os indicadores já informados mais cedo. Em outubro, houve a geração de 159.454 vagas formais, aquém da mediana de 220 mil postos na pesquisa Projeções Broadcast. Já o IGP-M teve deflação de 0,56% em novembro, menos intensa que o recuo de 0,97% em outubro, e ainda houve declínio na confiança do comércio e no setor de serviços este mês. Por fim, a arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 205,475 bilhões em outubro, ficando levemente menor do que a mediana de R$ 202 bilhões das projeções (R$ 196 bi a R$ 210,857 bi).

Às 11h01, o Ibovespa subia 0,83%, aos 109.649,22 pontos, após abertura aos 108.783,98 pontos e máxima aos 109.764,13, com alta de 0,90%.