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ECONOMIA

Exportações para a China cresceram 24,4% em junho e 21,9% no primeiro semestre de 2026

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 16:00:00 Editado em 03.07.2026, 16:06:41
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As exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 24,4% em junho de 2026 (somando US$ 12,291 bilhões no mês, ante US$ 9,877 bilhões em junho de 2025). Pelo lado das importações, houve aumento de 27,1% nas compras vindas da China em junho (totalizando US$ 7,801 bilhões, ante US$ 6,140 bilhões em igual mês do ano passado). Com isso, o Brasil teve superávit de US$ 4,490 bilhões com o país asiático no sexto mês deste ano.

No primeiro semestre de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 21,9% e atingiram US$ 58,322 bilhões. As compras cresceram 8,0% e totalizaram US$ 38,545 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial apresentou superávit de US$ 19,777 bilhões.

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Argentina

No caso da Argentina, as exportações caíram 18,1% e somaram US$ 1,325 bilhão. As importações subiram 17,2% e totalizaram US$ 1,285 bilhão. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 40 milhões.

No acumulado de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a Argentina caíram 19,4% e atingiram US$ 7,352 bilhões. As importações cresceram 3,8% e chegaram US$ 6,401 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial com este país apresentou saldo positivo de US$ 951 milhões.

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Sobre o país vizinho, o diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Herlon Brandão, argumentou que tem havido uma menor demanda dos argentinos por produtos brasileiros.

União Europeia

As exportações de produtos brasileiros para a União Europeia subiram 32,4% em junho deste ano e somaram US$ 4,888 bilhões, ante US$ 3,418 bilhões em junho de 2025. As compras subiram 13,9% (somando US$ 4,708 bilhões, ante US$ 4,133 bilhões no mesmo mês do ano passado). A balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 180 milhões no mês passado.

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No período acumulado de janeiro a junho de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 12,8% e atingiram US$ 26,906 bilhões. As importações caíram 0,4% e totalizaram US$ 24,263 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 2,643 bilhões.

Argentina e UE, ao lado da China e dos Estados Unidos, são os principais parceiros comerciais do Brasil.

Os dados foram divulgados há pouco pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).

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