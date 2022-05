Exportações foram recorde para meses de abril, com aumento de preço

Da Redação

O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, destacou nesta quinta-feira que as exportações de US$ 28,902 bilhões em abril foram recorde para o mês na série histórica da balança comercial.

Embora o valor tenha crescido 35,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, houve queda de 8,0% no volume de bens exportados, enquanto os preços aumentaram 19,9% na mesma comparação.

"Essa redução de volume exportado em abril foi pontual, não é tendência. Apenas os produtos da indústria da transformação registraram crescimento no volume exportado no mês passado", avaliou o subsecretário. "Por conta de questões climáticas devemos ter uma menor produção de soja neste ano. Ainda assim, tivemos a maior média diária de exportações da história, já que abril tem menos dias úteis", completou Brandão.

Já as importações de US$ 20,754 bilhões em abril foram o segundo maior valor da série para o mês, apenas atrás dos US$ 21,8 bilhões de abril de 2013.

Embora o valor tenha crescido 35,7% em relação a abril do ano passado, também houve aumento de preço (34,4%) e redução de volume (-6,9%) nas compras do exterior.