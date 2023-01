Exportações e importações da China caem menos do que o esperado em dezembro

(via Agência Estado)

As exportações da China recuaram pelo terceiro mês consecutivo em dezembro de 2022, ainda influenciadas pelo arrefecimento da demanda global, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 13.

Pesquisa do órgão alfandegário chinês mostra que as exportações da segunda maior economia do mundo sofreram um tombo de 9,9% em dezembro ante igual mês do ano anterior, após caírem 8,7% na comparação anual de novembro. A contração do mês passado foi a maior desde fevereiro de 2020, mas economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda ainda mais intensa, de 10,5%.

Também no confronto anual, as importações chinesas tiveram redução de 7,5% em dezembro, menor do que o declínio de 10,6% observado em novembro e que a perda de 9% projetada no levantamento do WSJ.

Em dezembro, a China acumulou superávit comercial de US$ 78 bilhões, maior do que o saldo positivo de US$ 69,84 bilhões de novembro e acima do consenso de economistas, de US$ 76,3 bilhões.

Em todo o ano de 2022, as exportações chinesas subiram 7%, a uma nova máxima histórica de US$ 3,59 trilhões, superando o recorde de 2021, de US$ 3,36 trilhões, enquanto as importações avançaram 1,1%.

Como resultado, a China acumulou em 2022 superávit comercial de US$ 877,6 bilhões, o maior já registrado. O recorde anterior, de 2021, era de US$ 676,43 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.