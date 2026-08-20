Exportações do Japão sobem pelo 11º mês consecutivo com forte demanda por chips

As exportações do Japão cresceram pelo 11º mês consecutivo em julho, impulsionadas pela demanda sustentada por tecnologia global relacionada a chips. Os embarques para o exterior subiram 23,2% em relação ao ano anterior, alimentados pelo aumento da demanda por componentes eletrônicos, equipamentos de fabricação de semicondutores e automóveis, segundo dados do governo divulgados na quinta-feira, 20.

Esse número superou o aumento de 19,3% registrado em junho e ficou acima do crescimento de 19,9% projetado por economistas em uma pesquisa da provedora de dados LSEG.

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Enquanto isso, as importações subiram 27,8%, à medida que o Japão buscava rotas alternativas de fornecimento de petróleo para evitar o Estreito de Ormuz em meio às tensões contínuas no Oriente Médio.

Embora a atividade econômica tenha permanecido relativamente sólida apesar dos riscos geopolíticos, o aumento dos custos de importação - impulsionado pela disparada dos preços do petróleo bruto e pela fraqueza do iene - continua sendo uma preocupação central para as perspectivas econômicas do país.

Refletindo esses receios inflacionários, os mercados estão precificando rapidamente uma maior probabilidade de aumento das taxas de juros na reunião de política monetária do Banco do Japão (BoJ, em inglês), em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.