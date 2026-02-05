Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Exportações do Brasil para a China crescem 17,4% em janeiro

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 16:17:00 Editado em 05.02.2026, 16:23:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 17,4% em janeiro de 2026 (somando US$ 6,47 bilhões no mês, ante US$ 5,51 bilhões em janeiro de 2025). Pelo lado das importações, houve diminuição de 4,9% nas compras vindas da China em janeiro (totalizando US$ 5,75 bilhões, ante US$ 6,05 em igual mês do ano passado).

Com isso, o Brasil teve superávit de US$ 720 milhões com a China no primeiro mês deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 5, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BALANÇA COMERCIAL/JANEIRO/EXPORTAÇÕES/CHINA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline