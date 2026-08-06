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ECONOMIA

Exportações do Brasil aos EUA caem 5,0% em julho ante julho de 2025; para a China, sobem 8,6%

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 5,0% em julho de 2026, somando US$ 3,638 bilhões no mês ante US$ 3,829 bilhões em julho de 2025. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Pelo lado das importações, houve alta de 0,6% nas compras vindas dos EUA em julho (totalizando US$ 4,276 bilhões, ante US$ 4,253 bilhões em igual mês do ano passado). Assim, a balança comercial com os EUA resultou num déficit de US$ 638 milhões em julho.

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No acumulado de janeiro a julho de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos caíram 12,2% e atingiram US$ 20,951 bilhões. As importações caíram 10,4% e totalizaram US$ 23,225 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para o país apresentou déficit de US$ 2,274 bilhões.

China

Quanto à China, as exportações de produtos brasileiros para o país asiático cresceram 8,6% em julho de 2026 (somando US$ 10,673 bilhões no mês, ante US$ 9,824 bilhões em julho de 2025).

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Pelo lado das importações, houve crescimento de 7,8% nas compras vindas da China em julho (totalizando US$ 6,418 bilhões no mês, ante US$ 5,955 bilhões em igual mês do ano passado). Com isso, o Brasil teve superávit de US$ 4,255 bilhões com o país asiático no sétimo mês deste ano.

No período de janeiro a julho de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 19,7% e atingiram US$ 69,026 bilhões. As importações cresceram 8% e totalizaram US$ 44,963 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com a China apresentou superávit de US$ 24,063 bilhões.

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BALANÇA COMERCIAL/JULHO/EXPORTAÇÕES/EUA/CHINA
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