Exportações de veículos sobem 24,6% em maio contra maio de 2021, diz Anfavea

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

As exportações das montadoras, que têm a Argentina como principal destino, subiram 24,6% em maio ante igual período de 2021. Na comparação com abril, as exportações do mês passado - um total de 46,1 mil veículos - tiveram alta de 2,8%.

continua após publicidade .

Com isso, os embarques chegam a 198,9 mil unidades no total desde o início do ano, 19,4% a mais do que nos cinco primeiros meses de 2021.

O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 7, pela Anfavea, que mostrou também que as montadoras de veículos abriram 97 vagas de trabalho em maio, empregando no fim do mês 101,8 mil pessoas.