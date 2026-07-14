Exportações da China sobem mais que o esperado em junho e aceleram em relação a maio

As exportações da China subiram 27% em junho ante igual mês do ano passado, acelerando a alta de 19,4% verificada em maio, segundo dados publicados pelo órgão alfandegário do país nesta terça-feira, 14. O resultado de junho superou com folga a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 17,5% das exportações.

Também no confronto anual, as importações chinesas avançaram 36% em junho, ganhando força em relação ao aumento de 27,4% de maio. O consenso da FactSet era de acréscimo menor, de 24,7%.

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A China acumulou superávit na balança comercial de US$ 125,6 bilhões em junho, consideravelmente maior do que o saldo positivo de US$ 105,43 bilhões de maio e acima da projeção de US$ 120,1 bilhões dos analistas da FactSet.

*Com informações da Dow Jones Newswires