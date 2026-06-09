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Exportações da China sobem 19,4% e importações avançam 27,4% em maio

Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 07:11:00 Editado em 09.06.2026, 07:19:43
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As exportações da China cresceram 19,4% em maio, na comparação anual, de acordo com dados publicados pelo órgão alfandegário do país, o GACC, nesta terça-feira, 9. O resultado ficou acima da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 15,3% das exportações.

Já as importações chinesas avançaram 27,4% em maio, na mesma base de comparação. O dado também superou o consenso da FactSet, que projetava crescimento de 26%.

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A China acumulou no mês passado um superávit comercial de US$ 105,4 bilhões, muito acima dos US$ 86,5 bilhões previstos pelos analistas consultados pela FactSet.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

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