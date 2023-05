Exportações da China avançam 8,5% na comparação anual de abril

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As exportações da China apresentaram crescimento de 8,5% em abril ante igual mês do ano passado, após avançarem 14,8% em março, segundo dados divulgados pelo órgão alfandegário do país nesta terça-feira, 9. O resultado foi melhor do que o esperado por economistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 6%.

continua após publicidade .

Também no confronto anual, as importações chinesas tiveram redução de 7,9% em abril, bem abaixo da alta de 0,5% projetada no levantamento do jornal. Em março, as importações caíram 1,4%, na mesma base de comparação.

Em abril, a China acumulou superávit comercial de US$ 90,2 bilhões, maior do que o saldo positivo de US$ 88,19 bilhões de março e acima do consenso de economistas, de US$ 66,9 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.