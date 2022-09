Exportações chinesas avançam 7,1% em agosto, na comparação anual

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

As exportações da China cresceram 7,1% em agosto, na comparação anual, informou nesta quarta-feira, 7, a Administração Geral de Alfândegas do país. O resultado mostra uma desaceleração ante a alta de 18% de julho e também ficou abaixo do avanço de 12,5% esperado por economistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

As importações, por sua vez, tiveram crescimento de 0,3% na comparação anual em agosto, inferior à alta de 2,3% de julho e da expectativa dos analistas, de um avanço de 1,5%.

Nesse quadro, a balança comercial da China foi de US$ 79,4 bilhões em agosto, inferior aos US$ 101,3 bilhões de julho e também abaixo da previsão de US$ 93,3 bilhões dos analistas.