Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Exportações caem 1,7% no 1º tri de 2026 ante 4º tri de 2025 nas contas do PIB, mostra IBGE

Escrito por Daniela Amorim e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 12:06:00 Editado em 29.05.2026, 12:17:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As exportações diminuíram 1,7% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta sexta-feira, 29, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais, que trouxeram os números do Produto Interno Bruto (PIB) do período.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, as exportações mostraram alta de 7,4%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, subiram 4,4% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, as importações mostraram alta de 1,2%.

A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a elaboração da balança comercial.

No PIB, entram bens e serviços, e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já na balança comercial, entram somente bens, e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1 trimestre IBGE PIB
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV