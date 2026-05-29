Exportações caem 1,7% no 1º tri de 2026 ante 4º tri de 2025 nas contas do PIB, mostra IBGE

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Escrito por Daniela Amorim e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)

As exportações diminuíram 1,7% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta sexta-feira, 29, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais, que trouxeram os números do Produto Interno Bruto (PIB) do período.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, as exportações mostraram alta de 7,4%.

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As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, subiram 4,4% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, as importações mostraram alta de 1,2%.

A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a elaboração da balança comercial.

No PIB, entram bens e serviços, e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume.

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Já na balança comercial, entram somente bens, e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.