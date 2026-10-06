Exportações brasileiras para os EUA sobem 31,9% em setembro ante setembro de 2025
As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos subiram 31,9% em setembro de 2026 em relação a setembro do ano passado, passando de US$ 2,67 bilhões para US$ 3,52 bilhões.
Pelo lado das importações, houve alta de 2,1% nas compras vindas dos EUA em setembro (totalizando US$ 4,43 bilhões, ante US$ 4,33 bilhões em igual mês do ano passado). Assim, a balança comercial com os EUA resultou num déficit de US$ 910 milhões em setembro.
No entanto, no acumulado de janeiro a setembro de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos caíram 6,5% e atingiram US$ 27,46 bilhões. As importações caíram 7,1% e totalizaram US$ 31,79 bilhões.
Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ 4,33 bilhões.