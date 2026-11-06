Exportações brasileiras para os EUA crescem 87,0% em outubro ante outubro de 2025

Escrito por Flávia Said e Franco Dantas, especial para a AE (via Agência Estado)

As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos subiram 87,0% em outubro de 2026 (somando US$ 4,316 bilhões no mês, ante US$ 2,307 bilhões em outubro de 2025).

Pelo lado das importações, também houve alta, de 28,6%, nas compras vindas dos EUA em outubro (totalizando US$ 5,104 bilhões, ante US$ 3,968 bilhões em igual mês do ano passado). Assim, a balança comercial com os EUA resultou num déficit de US$ 788 milhões em outubro.

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No acumulado de janeiro a outubro de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos tiveram um aumento de 0,2% e atingiram US$ 31,732 bilhões. As importações caíram 3,4% e totalizaram US$ 36,889 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ 5,157 bilhões.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).