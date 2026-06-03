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ECONOMIA

Exportações brasileiras para os EUA caem 14% em maio; para a China, crescem 9,5%

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 17:10:00 Editado em 03.06.2026, 17:19:30
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As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 14,0% em maio de 2026 (somando US$ 3,090 bilhões no mês, ante US$ 3,595 bilhões em maio de 2025).

Pelo lado das importações, houve diminuição de 11,0% nas compras vindas dos EUA em maio (totalizando US$ 3,211 bilhões, ante US$ 3,610 bilhões em igual mês do ano passado). Assim, a balança comercial com os EUA resultou num déficit de US$ 121 milhões em maio.

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No acumulado de janeiro a maio de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos caíram 16,0% e atingiram US$ 14,012 bilhões. As importações caíram 12,6% e totalizaram US$ 15,478 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ 1,47 bilhão.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 3, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

China

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As exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 9,5% em maio de 2026 (somando US$ 10,497 bilhões no mês, ante US$ 9,591 bilhões em maio de 2025).

Pelo lado das importações, houve crescimento de 24,2% nas compras vindas da China em maio (totalizando US$ 6,799 bilhões, ante US$ 5,475 bilhões em igual mês do ano passado). Com isso, o Brasil teve superávit de US$ 3,70 bilhões com o país asiático no quinto mês deste ano.

No período de janeiro a maio de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 21,8% e atingiram US$ 43,263 bilhões. As importações cresceram 4,1% e totalizaram US$ 30,759 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com a China apresentou superávit de US$ 15,50 bilhões.

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União Europeia

As exportações de produtos brasileiros para a União Europeia cresceram 8,8% em maio deste ano em relação ao mesmo mês de 2025 e somaram US$ 4,908 bilhões, ante US$ 4,510 bilhões. As compras caíram 6,9% (somando US$ 4,010 bilhões, ante US$ 4,306 bilhões no mesmo mês do ano passado). A balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 898 milhões em maio.

No período acumulado de janeiro a maio de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 6,7% e atingiram US$ 21,814 bilhões. As importações caíram 3,4% e totalizaram US$ 19,555 bilhões.

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Consequentemente, no acumulado do ano, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 2,26 bilhões.

Argentina

No caso da Argentina, as exportações caíram 21,7% e somaram US$ 1,326 bilhão. As importações cresceram 2,8% e totalizaram US$ 1,194 bilhão. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 132 milhões.

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Nos primeiros cinco meses do ano, as vendas para a Argentina caíram 19,6% e atingiram US$ 6,028 bilhões. As importações cresceram 0,9% e chegaram a US$ 5,116 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 912 milhões.

A Argentina e a UE, ao lado da China e dos Estados Unidos, são os principais parceiros comerciais do Brasil.

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