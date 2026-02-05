Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Exportações brasileiras em janeiro caíram 24,5% para a Argentina e 6,2% para a UE

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 16:42:00 Editado em 05.02.2026, 16:49:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As exportações de produtos brasileiros para a Argentina caíram 24,5% em janeiro deste ano e somaram US$ 914 milhões (foi exportado US$ 1,2 bilhão para aquele país em janeiro do ano passado). As importações diminuíram 13,6% e totalizaram US$ 766 milhões (ante US$ 886 milhões no mesmo mês de 2025). Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 150 milhões no primeiro mês do corrente ano.

Também houve queda nas vendas para a União Europeia, de 6,2% (somando US$ 3,92 bilhões, ante US$ 4,18 bilhões em janeiro de 2025).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As compras caíram 11,9% (somando US$ 3,62 bilhões, ante US$ 4,09 bilhões no mesmo mês do ano passado). A balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 310 milhões

Argentina e UE, ao lado da China e dos Estados Unidos, são os principais parceiros comerciais do Brasil.

Os dados da balança comercial brasileira de janeiro de 2026 foram divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BALANÇA COMERCIAL/JANEIRO/EXPORTAÇÕES/ARGENTINA/UE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline