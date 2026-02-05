Exportações brasileiras aos EUA caem 25,5% em janeiro, pelo 6º mês seguido

As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 25,5% em janeiro de 2026 (totalizando US$ 2,40 bilhões no mês passado, ante US$ 3,22 bilhões em janeiro de 2025). As importações diminuíram 10,9% e chegaram a US$ 3,07 bilhões (foram US$ 3,44 no mesmo mês de 2025). Assim, a balança comercial com este parceiro comercial resultou num déficit de US$ 670 milhões.

Esta é a sexta queda consecutiva nas vendas aos EUA, após a imposição da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros, em meados de 2025.

No fim do ano passado, alguns produtos brasileiros foram retirados das tarifas, mas o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) calcula que 22% das exportações brasileiras ainda estão sujeitas às tarifas estabelecidas em julho, incluindo nesse grupo tanto os produtos que pagam apenas a alíquota extra de 40%, quanto os que pagam os 40% mais a taxa-base de 10%.