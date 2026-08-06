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ECONOMIA

Exportações brasileiras à UE crescem 3,9% em julho; vendas para Argentina caem 13,9% no mês

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As exportações de produtos brasileiros para a União Europeia cresceram 3,9% em julho deste ano e somaram US$ 4,782 bilhões, ante US$ 4,603 bilhões em julho de 2025. As compras subiram 6,5% (somando US$ 5,011 bilhões, ante US$ 4,703 bilhões no mesmo mês do ano passado). A balança comercial com este bloco resultou num déficit de US$ 229 milhões em julho.

No período acumulado de janeiro a julho de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 11,0% e atingiram US$ 31,589 bilhões. As importações subiram 0,7% e totalizaram US$ 29,275 bilhões. Consequentemente, neste período do acumulado do ano, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 2,314 bilhões.

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Argentina

No caso da Argentina, as exportações caíram 13,9% e somaram US$ 1,415 bilhão. As importações cresceram 4,7% e totalizaram US$ 1,153 bilhão. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 262 milhões.

Nos sete meses do ano, as vendas para a Argentina caíram 18,6% e atingiram US$ 8,763 bilhões. As importações cresceram 3,8% e chegaram a US$ 7,546 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 1,217 bilhões.

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Argentina e UE, ao lado da China e dos Estados Unidos, são os principais parceiros comerciais do Brasil.

Os resultados da balança comercial de julho, em que foi registrado superávit de US$ 7,067 bilhões, foram divulgados nesta quinta-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

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BALANÇA COMERCIAL/JULHO/EXPORTAÇÕES/UE/ARGENTINA
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