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ECONOMIA

Exportações aos EUA subiram 3,7% em junho, primeira alta desde julho de 2025

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 15:37:00 Editado em 03.07.2026, 15:48:14
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As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos subiram 3,7% em junho de 2026 (totalizando US$ 3,472 bilhões no mês passado, ante US$ 3,347 bilhões registrados em junho de 2025). As importações, por outro lado, diminuíram 12,3% e chegaram a US$ 3,471 bilhões (foram US$ 3,959 bilhões no mesmo mês de 2025). Assim, a balança comercial com este parceiro comercial resultou num superávit de US$ 1 milhão no mês de junho.

Esta é a primeira alta nas vendas aos EUA desde julho de 2025, quando houve a imposição da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros, no início do tarifaço.

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"É o primeiro aumento desde julho do ano passado. Havia crescido em julho do ano passado, os meses subsequentes apresentaram queda, agora (a exportação) voltou a crescer", explicou o diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão. Segundo ele, o crescimento das exportações se deve à alta nos preços dos produtos, "visto que o volume de exportações para os Estados Unidos ainda está em queda; caiu 6,6%".

Acumulado do ano

No primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os EUA caíram 13,0% e atingiram US$ 17,428 bilhões. As importações caíram 12,5% e totalizaram US$ 18,950 bilhões. Dessa forma, a balança comercial com este país apresentou déficit de US$ 1,522 bilhões no acumulado de 2026.

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BALANÇA/EXPORTAÇÕES/EUA/JUNHO
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