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Expointer movimenta R$ 6,2 bilhões em negócios, alta de 40% ante 2025

Escrito por Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Expointer, feira agropecuária realizada em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, movimentou R$ 6,2 bilhões em negócios, informou a Secretaria de Agricultura do Estado, em nota. O volume representa alta de 40% ante o registrado no ano passado. A feira foi encerrada neste domingo, 6.

Entre os setores, a maior recuperação foi registrada na venda de máquinas e implementos agrícolas, que faturou R$ 5,46 bilhões, 45% acima do ano passado. A comercialização de animais alcançou R$ 21,986 milhões, crescimento de 21% ante a edição anterior. Ao todo, 7.926 exemplares de animais participaram das competições e exposições. O setor automobilístico encerrou a feira com R$ 668,757 milhões em negócios, alta de 13% frente ao ano passado.

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As vendas da agricultura familiar na feira alcançaram novo recorde, com R$ 14,401 milhões, aumento de 5,6%, com participação de 509 agroindústrias. A comercialização do artesanato contabilizou R$ 2,111 milhões, 5% mais que em 2025.

Até às 14h deste domingo, a feira recebeu 909.036 visitantes ao longo dos nove dias de exposição, público 10% abaixo do registrado há um ano.

A 50ª Expointer será realizada de 28 de agosto a 5 de setembro de 2027.

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