Expedição de papelão ondulado atinge recorde no Brasil para meses de abril, diz Empapel

A expedição de papelão ondulado no Brasil alcançou 358.786 toneladas em abril de 2026, volume recorde para o mês desde o início da série histórica do Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO), elaborado pela Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel) em parceria com a FGV. O resultado representa crescimento de 5,5% em relação a abril de 2025 e supera a marca anterior registrada em 2024.

Por dia útil, o volume enviado pelos fabricantes aos seus clientes atingiu 14.949 toneladas, também com alta de 5,5% na comparação anual. Como abril de 2026 teve o mesmo número de dias úteis de abril de 2025, o crescimento reflete efetivamente o aumento da demanda por embalagens de papel no período.

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Além do recorde para meses de abril, os dados livres de influência sazonal apontam que o volume expedido alcançou 369.602 toneladas, o maior patamar já registrado em toda a série histórica iniciada em 2005.

Na mesma base de comparação, o IBPO avançou 2,9% frente ao mês anterior, indicando manutenção do ritmo de atividade ao longo da cadeia produtiva.

Para a Empapel, o desempenho observado em abril reflete a continuidade da demanda por embalagens de papel em diferentes segmentos da economia. Por estar diretamente ligado ao transporte, armazenamento e comercialização de produtos, o papelão ondulado funciona como um importante termômetro da atividade econômica, capturando movimentos da produção industrial.