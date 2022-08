Expectativas de inflação têm queda acentuada nos EUA, diz pesquisa do Fed de NY

Letícia Simionato (via Agência Estado)

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York divulgou, nesta segunda-feira, 8, uma pesquisa que mostra quedas substanciais nas expectativas de inflação de curto, médio e longo prazo. De acordo com o estudo, as expectativas medianas de inflação para um e três anos caíram acentuadamente em julho, de 6,8% e 3,6% em junho para 6,2% e 3,2%, respectivamente.

Já as expectativas medianas de inflação de cinco anos também caíram para 2,3%, de 2,8% em junho.

"As expectativas sobre os aumentos de preços de gás e alimentos no próximo ano caíram acentuadamente. As expectativas de crescimento dos preços das casas e as expectativas de crescimento dos gastos para o próximo ano continuaram a recuar em relação às recentes altas da série. As expectativas de crescimento da renda das famílias melhoraram", diz o documento.

Ainda segundo a pesquisa, a incerteza da inflação mediana - ou a incerteza expressa em relação aos resultados futuros da inflação - diminuiu ligeiramente nos horizontes de um e três anos à frente.