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Expectativas de inflação nos EUA de 1 e 5 anos ficam estáveis, mostra Fed de NY

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As expectativas dos consumidores dos EUA para a inflação futura permaneceram inalteradas entre julho e agosto para os horizontes de um e cinco anos, de acordo com uma pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York publicada nesta terça-feira, 8.

Para os próximos 12 meses,os consumidores esperam inflação de 3,6% e, para um período de cinco anos à frente, 3%. No horizonte de três anos, as expectativas diminuíram ligeiramente, de 3,3% para 3,2%.

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A inflação ao consumidor aumentou em grande parte devido aos preços mais altos da gasolina, ligados ao conflito no Irã. A pesquisa do Fed de Nova York descobriu que as mudanças medianas esperadas nos preços do combustível para o próximo ano aumentaram 1,7 ponto porcentual - para 4,6%.

A pesquisa também descobriu que as expectativas do mercado de trabalho foram mistas. A probabilidade média de que a taxa de desemprego nos EUA seja maior daqui a um ano aumentou 1,6 ponto porcentual, para 44,4%, sua leitura mais alta desde abril de 2020. No entanto, a probabilidade média percebida de perder o emprego no próximo ano caiu para sua leitura mais baixa desde fevereiro de 2026.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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