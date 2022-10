Expectativas de inflação nos EUA caem no curto prazo, mostra Fed de NY

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York publicou nesta terça-feira, 11, pesquisa de expectativas dos consumidores relativa a setembro, segundo a qual diminuíram as expectativas de inflação no curto prazo nos Estados Unidos. Houve, porém, uma "leve alta" no médio e no longo prazos, aponta o levantamento.

Para os próximos 12 meses, houve queda de 0,3 pontos porcentuais, a 5,4% na mediana, no nível mais baixo desde setembro de 2021.

Já as expectativas de inflação no horizonte de três anos tiveram leve aumento, de 2,8% em agosto a 2,9% em setembro.

Nos próximos cinco anos, a mediana das expectativas de inflação subiu 0,2 pontos porcentuais no último mês, a 2,2%.