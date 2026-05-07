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ECONOMIA

Expectativas de inflação de 1 ano nos EUA sobem a 3,6% em abril, revela Fed de NY

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 12:41:00 Editado em 07.05.2026, 12:48:52
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As expectativas medianas de inflação no horizonte de 1 ano dos consumidores americanos subiram de 3,4% em março para 3,6% em abril, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 7, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York. Já as expectativas para os horizontes de três anos seguiram em 3,1%, enquanto as de cinco anos permaneceram estáveis em 3%.

Por outro lado, as expectativas para preços de gasolina caíram acentuadamente, de 9,4% em março para 5,1% em abril. Expectativas para preços de alimentos cederam 0,8 ponto porcentual (p.p.), para 5,2%.

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Sobre o mercado de trabalho, a probabilidade de que a taxa de desemprego estará maior daqui a um ano aumentou em 0,4 pp, para 43,9% - o maior nível desde abril de 2025.

A percepção média da probabilidade de perder emprego no próximo ano subiu marginalmente, a 14,6%, levemente acima da média móvel de 14,5%, enquanto a percepção sobre possível demissão voluntária caiu para 18,2% e a de encontrar um emprego novo teve alta a 46%.

Já a percepção das famílias sobre a atual situação financeira sofreu deterioração, mas as expectativas para o próximo ano tiveram leve melhora. Os consumidores esperam condições mais difíceis para obtenção futura de crédito no próximo ano, com apenas uma pequena parcela esperando melhora nas condições financeiras.

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