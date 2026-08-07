Expectativas de inflação de 1 ano nos EUA caem a 3,6% em julho e ficam estáveis a longo prazo

As expectativas medianas de inflação no horizonte de 1 ano dos consumidores americanos caíram de 3,7% em junho para 3,6% julho, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 7, pelo Federal Reserve (Fed, o banco) de Nova York. Já as expectativas para os horizontes de três e cinco anos permaneceram inalteradas, em 3,3% e 3,0%, respectivamente.

As expectativas para o próximo ano sobre a situação financeira das famílias melhoraram, com uma menor parcela líquida de famílias esperando uma situação financeira pior daqui um ano.

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As perspectivas de crescimento dos preços do gás se recuperaram parcialmente após forte queda em junho, aumentando 1,4 ponto porcentual, para 2,9%.

Sobre o mercado de trabalho, a probabilidade média percebida de encontrar um emprego - caso o emprego atual fosse perdido - aumentou em 1,3 ponto porcentual, para 46,2%.

A probabilidade percebida de perder o emprego no próximo ano subiu de 14,1% para 14,2% na comparação mensal. Já a chance média de uma taxa de desemprego mais alta nos EUA aumentou 1,1 ponto porcentual, para 42,8%.