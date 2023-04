Expectativa por mais uma alta de 25 pb nos juros dos EUA é razoável, diz membro do Fed

André Marinho (via Agência Estado)

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed) em Nova York, John Williams, afirmou, nesta terça-feira, 11, que considera "razoável" a expectativa por mais uma alta de 25 pontos-base (pb) nos juros em maio, que levaria a taxa básica ao pico entre 5,00% e 5,25%.

Em entrevista ao Yahoo Finance, o dirigente condicionou as perspectivas para a política monetária à evolução dos dados.

Segundo ele, quando a inflação recuar de maneira sustentada, o Fed terá que reduzir os juros para "níveis mais normais".

Williams destacou que inflação nos Estados Unidos arrefeceu nos últimos meses, mas segue bem acima da meta de 2% estabelecida pelo banco central americano. De acordo com ele, o Fed alcançou uma postura restritiva recentemente.

Williams, que vota nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), acrescentou que espera um crescimento "modesto" da maior economia do planeta este ano em 2023. "O desemprego vai avançar ao longo do próximo ano e, de alguma forma, a inflação vai cair", projetou.

Impacto das tensões bancárias no crédito

O presidente da distrital do Federal Reserve em Nova York afirmou também que ainda é cedo para concluir o impacto das recentes tensões no setor bancário no crédito. Na entrevista ao Yahoo Finance, o dirigente ressaltou que monitora os efeitos da quebra de bancos regionais nas perspectivas macroeconômicas.

"Ainda está um pouco incerto", reforçou ele.

Williams acrescentou que as condições financeiras estão se apertando, diante do processo de aperto monetário no mundo.