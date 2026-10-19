Expectativa para a Selic no fim de 2026 continua em 13,25% no Focus do BC

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 13,25%. Considerando só as 60 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também permaneceu em 13,25%.

Já a estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 ficou em 12,00% pela 18ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as 59 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana aumentou de 11,75% para 12,00%.

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Em 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual, de 14,00% para 13,75% ao ano. Foi o quinto corte consecutivo dos juros.

A Selic já caiu 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã na cadeia global de suprimentos, nos preços de commodities e na própria inflação.

"O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá incorporando novas informações e acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", disse o Copom na ata da reunião.

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A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 ficou em 10,50% pela 16ª semana seguida. A estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela 24ª semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.