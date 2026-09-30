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ECONOMIA

Expectativa de juro estável nos EUA em outubro e petróleo em alta animam Ibovespa

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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No último pregão do mês e do terceiro trimestre, o Ibovespa abriu em alta, apoiado pela valorização de cerca de 2% do petróleo e pela expectativa de manutenção dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião de outubro, após dados da economia dos Estados Unidos. O movimento é liderado por ações de primeira linha, o que, segundo operadores, sugere fluxo estrangeiro. Em Nova York, o EWZ, principal ETF de ações brasileiras, sobe mais de 1% em linha com o avanço das bolsas.

Ainda assim, o mercado segue sensível a riscos externos e domésticos. No exterior, o impasse no conflito entre Estados Unidos e Irã continua sem desfecho e mantém pressão altista sobre o petróleo. No Brasil, a corrida presidencial mais acirrada eleva a incerteza e deixa investidores em compasso de espera.

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"A poucos dias do primeiro turno das eleições no Brasil, hoje o principal vetor é o exterior", diz Bruno Takeo, estrategista da S4 Consultoria de Investimentos. "Foi muito positiva a fala do presidente do Fed de Nova York, John Williams, ontem. E o PCE mais fraco animou mais", completa Takeo.

Na véspera, Williams ressaltou que "não há urgência" para um novo aperto monetário nos EUA. Divulgado hoje, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em ago, agosto ante julho, na comparação com previsão de +0,4%. Na comparação anual, o PCE avançou 3,4% em agosto em relação à projeção média de analistas de +3,7%.

Já a pesquisa ADP trouxe que o setor privado dos Estados Unidos criou 90 mil empregos em setembro, ante estimativa de geração de 71 mil postos de trabalho.

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A despeito da expectativa de manutenção dos Fed Funds no nível atual de 3,75% a 4,00% no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed em outubro, o petróleo voltou a subir, o que requer cautela, conforme especialistas. Prosseguem incertezas em torno das negociações para que EUA e Irã encerrem a guerra no Oriente Médio.

No Brasil, investidores monitoram pesquisas eleitorais. Divulgado hoje, o levantamento Meio/Ideia mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatados em eventual segundo turno. O petista tem 48,5% contra 48% do bolsonarista.

Também informada nesta quarta-feira, pesquisa Indexa/Broadcast trouxe que Lula tem 43% das intenções de voto, ante 42% do senador em uma simulação de segundo turno. Na comparação com a rodada anterior, de 15 de setembro, os dois se mantiveram estáveis, configurando empate técnico.

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Hoje, o principal indicador da B3 chegou a avançar 1,58%, na máxima em 186.724,96 pontos, ante abertura na mínima em 183.878,71 pontos (+0,03%), com alta quase generalizada, instantes após o inicio do pregão.

Às 11h19, o Índice Bovespa tinha alta de 1,35%, aos 186.314,21 pontos, com ganho mensal acumulado de 5% e de cerca de 6% no terceiro trimestre. Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,46%, aos 183.827,59 pontos, depois de quatro sessões seguidas de baixa.

A valorização nesta manhã também é vista como uma correção. Segundo Rodrigo Alvarenga, sócio da One Investimentos, o mercado segue muito especulativo. "No Brasil, o tema é eleição, isso faz muito preço", diz.

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Apesar da alta, o Ibovespa opera lateralizado em termos de pontuação, segundo Alvarenga. "Segue de lado, na faixa dos 185 mil pontos, porque o mercado precifica 50/50 para a disputa presidencial no domingo. Na segunda-feira, podemos ter mais clareza de para qual lado vai, afirma."

Após queda na véspera e em meio ao avanço de 0,14% do minério de ferro em Dalian, as ações da Vale e do setor como um todo sobem. Vale avançava 1,28% no horário citado acima.

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