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ECONOMIA

Expectativa de consumidores da zona do euro para inflação em 12 meses cai a 3,5% em maio

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 10:53:00 Editado em 26.06.2026, 11:00:55
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As expectativas medianas de consumidores para a inflação na zona do euro nos próximos 12 meses recuaram de 4,0% em abril para 3,5% em maio, enquanto a taxa mediana de inflação percebida nos últimos 12 meses permaneceu inalterada em 4,0%, segundo pesquisa mensal divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira, 26.

Para o horizonte de três anos, as projeções de inflação permaneceram estáveis em 2,9%, assim como as expectativas para os próximos cinco anos, mantidas em 2,4%, mostra o levantamento.

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A incerteza em relação à inflação esperada para os próximos 12 meses diminuiu, mas continuou acima do nível observado antes do início da guerra no Oriente Médio.

O BCE destacou ainda que as expectativas de crescimento da renda nominal nos próximos 12 meses avançaram de 0,8% em abril para 1,0% em maio, enquanto as projeções para o crescimento dos gastos nominais recuaram de 4,3% para 3,8%.

Por sua vez, as expectativas para o crescimento econômico nos próximos 12 meses tornaram-se menos negativas e passaram de -2,2% em abril para -1,7% em maio. Já a expectativa para a taxa de desemprego em 12 meses subiu marginalmente, de 11,2% para 11,3%.

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A pesquisa foi realizada entre 7 de maio e 1º de junho de 2026 com 19 mil consumidores adultos de 11 países da zona do euro.

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