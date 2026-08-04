Expectativa de acordo EUA-Irã e PIM estimula alta do Ibovespa, mas petróleo limita

O Ibovespa abriu a terça-feira, 4, estável em 178.002,55 pontos e logo saltou para a máxima de 180.679,47 pontos (+1,51%), acompanhando a alta das bolsas do exterior e após a divulgação da Pesquisa Industrial Mensal (PIM). Houve recuo da produção industrial brasileira em junho. O dado mostrou queda e reforçou apostas de nova retração de 0,25 ponto porcentual na decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), amanhã, e abriu espaço para mais queda à frente, segundo analistas.

Para Matheus Spiess, estrategista da Empiricus Research, a Selic deve cair dos atuais 14,25% para 14% na quarta-feira. "Há espaço para ir para 13,75%, mas, muito além, não, por causa do fiscal", afirma. Ontem, o boletim Focus trouxe que a mediana para a taxa básica de juros fechada neste ano passou de 14% para 13,75%.

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O avanço no exterior ecoa expectativas de um acordo entre Estados Unidos e Irã sobre o conflito no Oriente Médio. Após instabilidade, os contratos futuros de petróleo aceleraram a queda para quase 5% após o Secretário de Estado dos EUA, Scott Bessent, afirmar que um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz poderá ser fechado "entre hoje e amanhã". Com o recuo, as ações do setor petroleiro, especialmente as da Petrobras, cedem, limitando a alta do Ibovespa.

"O petróleo caiu ontem e hoje também recua, o que alivia parte das expectativas da inflação", diz Rafael Minotto, analista da Ciano Investimentos. Conforme ele, apesar de um petróleo mais baixo não ser bom para a Petrobras e empresas ligadas à commodity, "cria um ambiente estrutural firme para que a Selic caia e a nossa bolsa siga subindo", segundo Minotto.

Com isso, o Índice Bovespa reduziu consideravelmente o ritmo de ganho. "De certa forma, o clima é positivo, mas tímido. O pano de fundo é a questão geopolítica. Apesar de alguns sinais positivos, a cotação do petróleo segue elevada", afirma Spiess.

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Além da expectativa de que a desvalorização do petróleo alivie preocupações inflacionárias globais, consequentemente pode reduzir temores com juros elevados no mundo.

Aqui, a leitura da produção industrial também dá força para novas quedas da Selic. O recuo de 1,8% da produção industrial em junho em relação a maio, divulgada há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou mais intensa do que a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava para uma queda de 0,6%. O piso era recuo de 3,2% e o teto, alta de 0,6%.

Na comparação com junho de 2025, a produção subiu 1,7%, ficando abaixo da mediana das estimativas, que era de crescimento de 3%, com intervalo que ia de 0,3% a 5,8%.

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"A produção industrial fraca anima também porque gera expectativa de mais cortes da Selic", diz Bruno Takeo, estrategista da S4 Consultoria de Investimentos

Na safra de balanços, sairão os resultados de Itaú (+0,09%) e Gerdau (+2,22%) após o fechamento. Já foram informados BB Seguridade, BradSaúde, Marcopolo, entre outros.

Às 11h52, o Ibovespa subia 0,39%, aos 178.702,24 pontos, ante mínima em 178.001,84 pontos, com variação zero. Petrobrás tinha recuo de cerca de 1% e Vale, alta de 1,90%.