Diálogos citados pela Polícia Federal mostram o ex-sócio do grupo Fictor Luiz Phillippe Rubini pedindo a um suposto operador do Bando do Magrelo e do Comando Vermelho uma conta bancária "de algum laranja" para receber R$ 400 mil. A mensagem foi obtida pela PF durante a Operação Fallax, deflagrada em março deste ano, para desarticular supostas fraudes contra o sistema financeiro. Os agentes também encontraram conversas que indicariam a emissão de notas fiscais e alteração de declarações de faturamento.

Em depoimento prestado em 24 de abril, por videoconferência, Rubini disse não lembrar da maioria dos diálogos e negou ter recebido qualquer valor por meio de terceiros. Questionado pelo Estadão sobre as conversas, ele não se manifestou.

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O pedido por uma conta laranja foi feito a Thiago Branco Azevedo, conhecido como Ralado, apontado como responsável por comandar uma rede com pelo menos 100 empresas de fachada, criadas com documentos falsos e usadas para obter empréstimos bancários em nome de terceiros. Os delegados afirmam que a rede também era usada pela gangue Bando do Magrelo, que rivalizava com o Primeiro Comando da Capital (PCC) no interior do estado, e com a célula paulista do Comando Vermelho (CV) na região.

Na ocasião, Ralado chegou a ser preso preventivamente, mas foi solto dias depois. Góis e Rubini foram alvos de busca e apreensão, bloqueio de bens e quebra de sigilo. Nessa quinta-feira, 26, a dupla foi alvo de uma nova operação, dessa vez do Ministério Público de São Paulo em parceria com a Polícia Civil do Estado, a Dinheiro Fictício.

O advogado Felipe Gosuen da Silveira, que representa mais de 385 credores na recuperação judicial do Grupo Fictor, avalia, ao lado de Carlos Ernani Constantino e Gustavo Branco Fortunato, responsáveis pela defesa dos interesses desses credores na esfera criminal, que o avanço das investigações não substitui o processo de recuperação judicial do grupo.

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"A operação desta quinta confirma, na esfera criminal, o que os credores vêm sustentando há meses na recuperação judicial: o dinheiro captado de mais de 13 mil investidores não ficou nas empresas que hoje pedem prazo e deságio para pagar a dívida. Os laudos da administradora judicial, nos autos da recuperação, registram R$ 4 bilhões captados em dezessete meses por contratos de sociedade em conta de participação, 113 novos investidores atraídos depois que a crise já era conhecida e 804 contratos devolvidos integralmente a um grupo seleto, enquanto os demais nada receberam", afirmaram os advogados em nota enviada ao Estadão.

A suspeita é que o Grupo Fictor tenha captado mais de R$ 4 bilhões de investidores mediante a promessa de rendimentos sem lastro financeiro. A investigação apura crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos falimentares.

"Ah! Esqueci de te pedir, passa uma agência, um CNPJ e uma conta aí qualquer, de algum laranja, pra eu receber um dinheiro aqui, que eu não quero receber no meu nome", afirmou Rubini em 16 de fevereiro de 2024.

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"Qual é o valor que vai entrar? Aí eu já te passo", questionou Ralado ao então sócio da Fictor, que respondeu; "400k". Na sequência, o suposto operador da rede de laranjas encaminha os dados bancários de uma empresa em nome de terceiro e diz: "O PIX é o CNPJ".

No dia 26 daquele mês, Ralado questionou: "Com relação aos seus faturamentos, você quer que eu faça um valor abaixo aqui e você manda só? Você faz a assinatura aí? Que aí eu já solto as suas coisas".

Após enviar dois arquivos, ele acrescenta: "Os faturamentos eu mandei para você salvar aí, tá mexido, tá?". O então sócio da Fictor então responde: "Tá ótimo, já tá assinada".

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Nos depoimentos prestados à Polícia Federal, Luiz Phillipe Rubini e o atual CEO do Grupo Fictor, Rafael Ribeiro Leite de Góis, disseram que Ralado frequentava a sede da empresa e participava de reuniões. Segundo os dirigentes, eles conversavam sobre "consultoria financeira" e a "obtenção de crédito bancário".

Rubini disse ter conhecido Ralado em um evento não especificado, em 2017. O suposto líder da rede de laranjas teria se apresentado como "consultor financeiro", ex-funcionário da Caixa Econômica Federal e sócio de uma empresa especializada em planejamento financeiro.

Após visitar a sede da empresa, em Alphaville, Rubini teria se interessado pelos serviços e levado Ralado à Fictor e o apresentou a Rafael Góis. Em depoimento prestado em 4 de maio, também por videoconferência, o CEO do grupo afirmou que sua relação com Ralado era estritamente profissional, no contexto da consultoria, que previa 3% de comissão pelos créditos obtidos, além de R$ 60 mil. Góis admitiu que a relação continuou mesmo após a prestação do serviço.

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Rubini e Góis negaram a informação de que o suposto líder da rede de laranjas tinha uma sala na sede da Fictor, ou que despachava do local.