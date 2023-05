Ex-presidente do BC da Argentina vê ausência de autonomia como fator inflacionário

André Marinho, Cícero Contrim e Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Ex-presidente do Banco Central da Argentina, Federico Sturzenegger afirmou nesta sexta-feira, 19, que o descontrole da inflação no país reflete, em parte, a ausência de autonomia da autoridade monetária local.

Em discurso no evento "High-Level Seminar on Central Banking: Past and Present Challenges", organizado pelo BC brasileiro, Sturzenegger lembrou que, em 2017, o governo argentino flexibilizou a meta de inflação.

"Imediatamente depois, o processo de inflação e de expectativa de inflação desancorou, porque foi uma forma de o governo dizer 'eu quero mais inflação'", disse ele, que comandou o BC do país latino-americano entre 2015 e 2018, durante a gestão do ex-presidente Mauricio Macri.