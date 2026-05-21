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Eve conclui etapa de ensaios e avança protótipo de carro voador para voos de transição

Escrito por Luísa Laval, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 11:46:00 Editado em 21.05.2026, 11:53:46
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A Eve, subsidiária da Embraer, anunciou nesta quinta-feira, 21, a conclusão bem-sucedida da etapa de voos pairados (hover flight) e de baixa velocidade da sua campanha de ensaios em voo de seu protótipo de engenharia de carros voadores, o eVTOL. De acordo com a empresa, foram 59 voos bem-sucedidos e 2h27min33s acumulados, resultados que reforçam a confiança nos modelos de controle, cargas estruturais e aeropropulsão.

Com essa fase concluída, a companhia diz que gerou dados de alta fidelidade, contribuindo para a maturidade do programa à medida que a Eve avança rumo aos testes de transição de voo.

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Nesta fase, a aeronave demonstrou desempenho estável em voo pairado e durante manobras progressivamente mais complexas. A equipe concluiu a etapa de ensaios de baixa velocidade - abaixo de 15 nós (27,78 km/h) -, realizando atividades voltadas à validação dos sistemas de controle, efeitos do fluxo descendente gerados pelos rotores (downwash), comportamento térmico e modelo de propulsão.

À medida que os ensaios avançaram, as operações foram expandidas para aproximadamente 20 nós (37,04 km/h) de velocidade horizontal (velocidade do veículo), incluindo manobras simultâneas nos quatro eixos de controle para ampliar a validação dos modelos aerodinâmicos e de cargas. Esses resultados apoiam a progressão para velocidades maiores, expansão do envelope de voo e maior amplitude de comando.

Entre os principais marcos desta etapa estão a execução de mais de 100 pontos de ensaio em voo e as primeiras demonstrações do pouso automático (autoland) e do modo simplificado fly-by-wire, uma camada secundária do sistema que é acionada quando o modo principal não está disponível. A aeronave também atingiu 215 pés de altitude em relação ao solo (AGL, na sigla em inglês), o equivalente a aproximadamente 65,5 metros, e permaneceu em voo por 3 minutos e 48 segundos.

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Ao longo da campanha, a aeronave apresentou comportamento consistente sob comandos simultâneos nos quatro eixos. Os níveis de ruído registrados permaneceram dentro das expectativas previstas, enquanto o desempenho dos sistemas de propulsão e das baterias superou as projeções iniciais.

Para a Eve, o marco reforça a abordagem gradual e disciplinada adotada pela Eve no desenvolvimento do programa, expandindo progressivamente o envelope de voo e validando modelos, sistemas de controle e comportamento da aeronave com base em dados reais antes do avanço para ensaios mais complexos. Cada etapa concluída fortalece a base técnica para a próxima fase, aumentando a correlação entre previsões de simulação e o comportamento observado em voo.

"A conclusão desta etapa reflete a disciplina por trás da nossa estratégia de ensaios em voo", afirmou Johann Bordais, CEO da Eve. "Ao longo de 59 voos, confirmamos um desempenho estável e comportamento previsível dos sistemas de controle dentro do envelope avaliado, ao mesmo tempo em que ampliamos nosso entendimento sobre cargas estruturais, aerodinâmica, propulsão e gerenciamento de energia, elementos fundamentais para a fase de transição e para o caminho rumo à certificação com os protótipos conformes".

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Nas próximas semanas, o protótipo de engenharia da Eve realizará ensaios planejados em solo em preparação para a etapa de voos de transição, prevista para começar no segundo semestre de 2026. Essa fase foi desenvolvida para fortalecer ainda mais o desenvolvimento da aeronave final por meio da expansão do envelope de voo e da validação de desempenho, à medida que o programa avança em direção ao voo sustentado pelas asas (wingborne flight).

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