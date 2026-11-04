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Eve Air Mobility fecha acordo com FlyBIS para venda de até 12 eVTOLs

Escrito por Beth Moreira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Eve Air Mobility informou nesta quarta-feira, 4, que assinou um acordo com a FlyBIS Aviation Limited para venda de até 12 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). Segundo as empresas, o compromisso inclui dois pedidos firmes e direitos de compra para outras dez unidades.

Em comunicado, a empresa diz que o acordo dá continuidade à Carta de Intenções (Letter of Intent, LOI) anunciada em 2022 e amplia a colaboração entre as companhias para a implantação de operações de mobilidade aérea elétrica no Brasil. A FlyBIS afirmou que pretende implementar os eVTOLs da Eve no Sul do País, conectando inicialmente destinos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

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Entre as rotas mencionadas no documento estão ligações entre Navegantes, Balneário Camboriú e Florianópolis, no litoral catarinense, além de serviços em destinos turísticos da Serra Gaúcha, como Gramado e Bento Gonçalves.

A FlyBIS é uma startup de Mobilidade Aérea Avançada (AAM) focada no desenvolvimento de uma abordagem mais sustentável e eficiente para o transporte aéreo no Sul do Brasil e na América Latina.

"Este acordo é um passo importante em nosso relacionamento com a FlyBIS e demonstra como nossos clientes estão avançando do desenvolvimento inicial de mercado para compromissos concretos de frota", destaca o CEO da Eve, Johann Bordais. Segundo o executivo, o Sul do Brasil abriga uma alta demanda por conexões de mobilidade aérea urbana, combinando forte atividade turística e de negócios.

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As empresas informaram que seguirão trabalhando em conjunto nos requisitos necessários para apoiar a entrada em serviço, incluindo planejamento de malha aérea, prontidão operacional, infraestrutura e integração dos serviços de eVTOL ao ecossistema de transporte.

No comunicado, a Eve também atualizou informações sobre o desenvolvimento de seu eVTOL. A empresa disse que, após o voo inaugural, o protótipo de engenharia em escala real já concluiu mais de 70 voos, incluindo etapas de voo pairado (hover) e de baixa velocidade. Segundo a companhia, a campanha agora avança para testes de transição, incluindo a ativação em voo do sistema de propulsão traseira (pusher), como parte do caminho rumo ao voo sustentado pelas asas.

Segundo a empresa, em setembro de 2026, o Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil reuniu autoridades de aviação, representantes governamentais e a Eve para discutir certificação, infraestrutura de vertiportos, fornecimento de energia, segurança operacional, telecomunicações e integração do espaço aéreo.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EVE/FLYBIS/EVTOLS/VENDA
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