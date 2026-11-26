A Europa seguiu como a principal região investidora no Brasil em 2025, demonstra o Relatório de Investimento Direto (RID) publicado pelo Banco Central nesta quinta-feira, 26. A Europa detém o maior estoque de Investimentos Diretos no País (IDP) no Brasil, 57% do total de US$ 1,4 trilhão. Na segunda posição está a América do Norte, com 28,4% do total.

Entre os principais investidores imediatos europeus, destacam-se os Países Baixos, com 35,2% da posição europeia, seguidos por Luxemburgo, com 14,0%, e pela Espanha, com 11,0%.

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A posição de IDP dos investidores imediatos da América do Norte totalizou US$ 401,6 bilhões em 2025, dos quais 86,3% corresponderam a investidores dos Estados Unidos.

O BC observa que alguns países detêm posições significativamente maiores pelo critério de país investidor imediato do que pelo critério de controlador final.

Entre os principais países controladores finais, os Países Baixos apresentam a maior diferença entre os dois conceitos - a posição pelo critério de investidor imediato soma US$ 169,2 bilhões e, pelo critério de controlador final, US$ 23,7 bilhões.

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Em sentido contrário, destacam-se as posições do Uruguai, de US$ 9,6 bilhões pelo critério de investidor imediato e de US$ 87,1 bilhões pelo critério de controlador final, e da China, de US$ 3,2 bilhões pelo critério de investidor imediato e de US$ 44,2 bilhões pelo critério de controlador final.

Segundo a autoridade monetária, esse é o caso, comumente, de países que sediam empresas intermediárias de investimento direto de países controladores finais para países de destino final do investimento. Os países que têm posições de participação no capital maiores quando compiladas pelo critério de país controlador final são, por outro lado, sedes de empresas que canalizam o IDP por meio de países intermediários.