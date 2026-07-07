Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Europa: bolsas fecham na maioria em queda sob pressão do setor tech, de olho em tensão em Ormuz

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 12:44:00 Editado em 07.07.2026, 12:53:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 7, pressionadas pela forte queda no setor de tecnologia, após o balanço da Samsung desencadear uma onda global de vendas em ações ligadas à inteligência artificial (IA). Investidores também monitoraram a escalada das tensões no Estreito de Ormuz, novos indicadores da economia alemã e declarações de autoridades europeias.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,13%, a 10.665,88 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,27%, a 25.489,26 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,51%, a 8.436,24 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,95%, a 52.455,44 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,02%, a 19.679,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,35%, a 9.249,11 pontos. As cotações são preliminares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) alertou para o aumento dos riscos à estabilidade financeira diante da maior alavancagem em ações ligadas à IA. Foi justamente o setor tech, que caiu 3,5% na esteira da pressão asiática. ASML (-7,4%), Infineon (-8,1%), STMicroelectronics (-7,7%), Siltronic (-11,5%) e BE Semiconductor (-6,7%) recuaram.

Em Paris, o setor de luxo (+1%) contrabalançou o mau humor de tecnologia, com nomes como a LVMH em alta de 1%. Investidores ainda ponderaram a decisão da Justiça francesa que autorizou Marine Le Pen a disputar a eleição presidencial de 2027, desde que cumpra pena com tornozeleira.

A Shell avançou 3,2% após projetar resultados mais fortes na divisão de gás, enquanto BP (+1,7%) e TotalEnergies (+1,3%) também foram favorecidas pela alta do petróleo após relatos de três novos ataques a navios em Ormuz. Apesar das novas tensões, o setor de defesa europeu caiu 2,3%, conforme o mercado monitora o início da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Ancara, Turquia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda, a produção industrial da Alemanha avançou 0,9% em maio ante abril, acima da expectativa. O ING avaliou que o resultado "desafia os temores de recessão", embora tenha ponderado que a recuperação da indústria segue gradual. Já o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Fabio Panetta afirmou que as perspectivas para a zona do euro permanecem frágeis e defendeu cautela na condução da política monetária.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas Europa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV