Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Europa: bolsas fecham em alta sob impulso de ações de saúde e alimentos, com techs pressionadas

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 12:47:00 Editado em 02.07.2026, 12:54:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 2, impulsionadas pela migração de investidores para ações defensivas e pela melhora do apetite por risco após dados fracos de emprego nos EUA. O avanço dos setores de saúde e de alimentos e bebidas compensou as perdas em tecnologia, enquanto os mercados também repercutiram dados do mercado de trabalho da zona do euro e os desdobramentos das negociações entre Washington e Teerã.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 1,67%, a 10.652,87 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 2,02%, a 25.546,40 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,65%, a 8.474,86 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,60%, a 52.428,18 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,54%, a 19.705,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,20%, a 9.199,84 pontos. As cotações são preliminares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A taxa de desemprego da zona do euro permaneceu em 6,2% em maio, abaixo da expectativa de 6,3%. Já nos EUA, o payroll mostrou criação de 57 mil vagas em junho, bem abaixo da previsão de 110 mil, enquanto a taxa de desemprego caiu para 4,2%. O dado fez o mercado reduzir apostas de alta nos juros pelo Federal Reserve (Fed) já na reunião de setembro.

A Saxo Markets afirmou que setores defensivos, como saúde, que subiu 3,6%, podem oferecer proteção diante da volatilidade das empresas de tecnologia (-2,5%). O setor de alimentos e bebidas avançou 1,8%. O setor de luxo recuperou parte das perdas recentes e subiu cerca de 2%.

Entre as ações, a Bayer avançou 8,4% após anunciar a consolidação de seus negócios de glifosato nos EUA em uma nova empresa. Em Paris, Carrefour (+3,6%) e Sanofi (+3,5%) avançaram, enquanto a LVMH subiu cerca de 3,6%. Na ponta negativa, empresas ligadas a chips seguiram pressionadas, com quedas de ASML (-5,3%) e ASM International (-6,7%), refletindo preocupações persistentes com os elevados investimentos em infraestrutura de inteligência artificial (IA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas Europa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV