As bolsas europeias operam em baixa nesta sexta-feira, 20, com ações de tecnologia entre as mais pressionadas, após a estreia da Anthropic na Nasdaq na quinta (19) não represar as apreensões sobre os custos e controles de chips e infraestruturas de inteligência artificial.

Às 9h31 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,85%, enquanto a de Paris perdia 1,5% e a de Frankfurt retrocedia 2,16%. Já Milão tinha baixa de 2,13% e a de Madri computada perda de 1,4%. Lisboa recuava 1%. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,4%, para 629,35 pontos. O subíndice de tecnologia marcava queda de 0,7%.

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O mercado assimila informações como a de que as emissões de dívida atingiram 2 trilhões de euros na Europa em razão das operações para financiar projetos de inteligência artificial, segundo a Bloomberg. As operações estão se tornando mais complexas e caras. A SpaceX emitiu US$ 32 bilhões em títulos na quinta-feira para financiar a compra de chips de inteligência artificial (IA), informou a Bloomberg. O complexo acordo inclui um título que oferece rendimento de 8,259%, um patamar que pode servir de modelo para financiamentos semelhantes no futuro.

No setor de tecnologia, as ações da ASML cediam 5,8% e as da ASM International recuavam 5,6% em Amsterdã. Em Frankfurt, a Infineon perdia 5,4%.

A Scout24 SE, uma empresa de tecnologia que opera o ImmoScout24, maior plataforma digital de imóveis residenciais e comerciais da Alemanha, recuava 7%.

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Entre os indicadores econômicos europeus, os preços aos produtores da Alemanha aceleraram mais do que o esperado e as vendas do varejo britânica subiram em contraste com as projeções de queda.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou nesta sexta-feira que a Europa precisa agir antes que riscos econômicos e geopolíticos se tornem crises, sob pena de comprometer sua soberania e competitividade. Na Itália, uma greve geral em protestos pela situação econômica afeta transportes, paralisa escolas e serviços de saúde.