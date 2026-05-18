Eurofarma supera R$ 100 mi em vendas com marca OAZ e entra em segmento de proteção capilar

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A Eurofarma informou que sua marca de cuidados pessoais OAZ superou R$ 100 milhões em vendas após crescimento de 20% durante o verão 2025/2026. Segundo a companhia, o pico de vendas ocorreu em dezembro, com avanço de 79% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Com o desempenho, a marca anuncia entrada no segmento de proteção capilar com uma linha leave-in em creme e spray.

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De acordo com Donino Scherer, diretor da unidade OTC da Eurofarma, o avanço acompanha a consolidação da proteção diária como hábito de consumo.

A nova linha oferece proteção UV, ação antifrizz e proteção térmica.