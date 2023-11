EUA/Deptº do Comércio: encomendas à indústria crescem 2,8% em set/ago; previsão +4,7%

As encomendas à indústria nos Estados Unidos cresceram 2,8% em setembro, na comparação com o mês anterior, após ajustes sazonais, a US$ 601,5 bilhões, informou hoje o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela

previam avanço maior, de 4,7%. Já em agosto, houve alta de 1,0% ante julho, de acordo com a leitura revisada informada hoje. Antes, a alta mensal de agosto havia sido calculada em 1,2%.