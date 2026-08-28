EUA: Warsh defende que foco do Fed precisa estar no retorno da inflação para a meta de 2%

Em discurso preparado para o Simpósio de Jackson Hole, o presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, afirmou estar impressionado com o desempenho geral da economia americana, que está se fortalecendo apesar dos diversos choques econômicos dos últimos anos. Warsh apontou nesta sexta-feira, 28, que, diante deste quadro e de um mercado de trabalho estável, o foco principal do banco central precisa ser sobre a inflação.

Segundo ele, os números mais preocupantes estão relacionados ao mandato de estabilidade de preços. "Não deve haver engano: o objetivo do Fed de manter inflação em 2% é em relação ao índice de preços de gastos com consumo (PCE)", afirmou, acrescentando que essa meta é complementar ao mandato de pleno emprego.

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Warsh disse que os dados de inflação dos EUA estão melhores, mas que isso não significa uma tendência, e que os dirigentes terão trabalho a fazer caso os preços não voltem a se aproximar da meta para garantir que as expectativas inflacionárias permaneçam ancoradas. "Temos que ter confiança de que a inflação subjacente está movento para a meta de maneira clara e em velocidade suficiente", destacou.

O presidente do BC americano afirmou que é "difícil" classificar as condições financeiras atuais como restritivas. Contudo, Warsh pediu que suas perspectivas econômicas não sejam consideradas como uma orientação futura (forward guidance, em inglês) do Federal Reserve. "Chame meu discurso de um delineamento, uma trajetória, mas não chame de forward guidance", pontuou.