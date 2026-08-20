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EUA vão aumentar oferta de gasolina para diminuir preços em postos

Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governo dos Estados Unidos anunciou uma medida emergencial para ampliar a oferta de gasolina no país com o objetivo de reduzir os preços cobrados nos postos. A iniciativa foi formalizada pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, na sigla em inglês), em coordenação com o Departamento de Energia (DoE, em inglês), com base em dispositivos da legislação ambiental norte-americana.

O principal ponto da medida é a autorização, por meio de dispensas temporárias, para a venda de E10 - gasolina com 10% de etanol - sob condições mais flexíveis a partir de 1º de setembro de 2026. Na prática, a dispensa tende a facilitar a logística e a disponibilidade de combustível no mercado.

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A expectativa do governo é que a flexibilização eleve a oferta doméstica em "centenas de milhares de barris por dia", ajudando a aliviar os preços ao consumidor.

Segundo a EPA, a ação foi tomada "em consulta com o DoE" e busca "expandir o suprimento de gasolina para baixar os preços na bomba", ao flexibilizar temporariamente exigências técnicas aplicadas durante o período de maior calor - quando as regras de volatilidade do combustível costumam ser mais restritivas.

O Departamento de Energia esclareceu que as ações "permanecerão em vigor até o fim da temporada de controle de verão" do Hemisfério Norte, com prazo até 15 de setembro de 2026. A EPA também indicou que o aviso da dispensa foi publicado com antecedência para que o setor tenha tempo de ajustar sistemas de distribuição e abastecimento.

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Pelo desenho anunciado, o governo seguirá monitorando as condições de oferta e demanda e poderá adotar novas extensões caso avalie que a situação de suprimento continue exigindo intervenção para garantir abastecimento adequado aos consumidores.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EUA/COMBUSTÍVEIS/PREÇO/OFERTA/AUMENTO
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