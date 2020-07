EUA vai regulamentar um novo pacote fiscal no mês que vem

Continua após publicidade

Diretor Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow informou que o governo americano pretende regulamentar em julho uma nova legislação com estímulos fiscais para atenuar os impactos do coronavírus na economia. "Teremos um pacote econômico pró-crescimento no próximo mês, quando retomaremos as negociações", disse, em entrevista à Fox News.

Kudlow voltou a demonstrar otimismo de que a atividade econômica registrará uma vigorosa recuperação. Para ele, a taxa de desemprego deve continuar caindo no mês que vem. "Há vários sinais positivos sugerindo que estamos reabrindo e que o programa de empréstimos a pequenas empresas (PPP, na sigla em inglês) está funcionando", destacou.

O diretor também enfatizou que não acredita que esteja havendo uma segunda onda de casos de coronavírus. "Não sou especialista em saúde, mas conversei com alguns ontem à noite e eles me disseram que não está acontecendo uma segunda onda", salientou, acrescentando que, mesmo que a curva epidemiológica volte a subir, a economia dos Estados Unidos não será fechada outra vez.