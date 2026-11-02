EUA: Tesouro reduz em US$ 10 bilhões previsão de captação no 4º trimestre de 2026

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 2, que prevê captar US$ 618 bilhões em dívida líquida negociável junto ao setor privado no quarto trimestre de 2026, uma redução de US$ 10 bilhões em relação à estimativa divulgada em agosto. Para o primeiro trimestre de 2027, a projeção é de US$ 800 bilhões.

Segundo o Tesouro, a revisão para o período de outubro a dezembro reflete principalmente um saldo de caixa no início do trimestre acima do previsto, efeito parcialmente compensado por uma expectativa menor de fluxos líquidos de caixa. Desconsiderando o impacto desse saldo inicial mais elevado, a necessidade estimada de financiamento seria US$ 24 bilhões superior à projeção de agosto.

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A estimativa para o quarto trimestre considera que o Tesouro encerrará dezembro com US$ 850 bilhões em caixa. Para o período de janeiro a março de 2027, a previsão de captação de US$ 800 bilhões pressupõe um saldo de US$ 1 trilhão ao fim do trimestre.

O órgão informou ainda que captou US$ 742 bilhões em dívida líquida negociável no terceiro trimestre de 2026, ante uma previsão anterior de US$ 739 bilhões. O saldo de caixa ao fim de setembro ficou em US$ 984 bilhões, acima dos US$ 950 bilhões projetados em agosto. Excluindo o efeito desse caixa maior, a captação efetiva teria sido US$ 30 bilhões inferior à estimativa anterior.

O Tesouro divulgará detalhes adicionais sobre seu plano trimestral de financiamento na quarta-feira, 4 de novembro.

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*Fonte: Departamento do Tesouro dos EUA.