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EUA: Tesouro estende licença da Lukoil, da Rússia, para transações ligadas à petróleo

Escrito por Associated Press (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Departamento do Tesouro dos EUA estendeu uma licença geral que concede permissão para certas transações relacionadas à potencial venda dos ativos estrangeiros da empresa petrolífera russa sancionada Lukoil.

A licença mais recente, que foi renovada várias vezes, expira em 19 de setembro.

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Em outubro passado, a administração Trump anunciou "sanções massivas" contra a indústria petrolífera da Rússia, que visavam levar o presidente russo Vladimir Putin à mesa de negociações e pôr fim à brutal guerra de Moscou na Ucrânia. Essas sanções incluíram medidas punitivas sobre a Lukoil.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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