EUA: Summers se diz mais confiante em 'pouso suave', mas ainda vê inflação alta

André Marinho (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Meses após ter minimizado as chances de um "pouso suave" na economia dos Estados Unidos, o ex-secretário do Tesouro americano Lawrence Summers mudou de opinião. Em entrevista à CNN neste domingo, 5, Summers afirmou estar mais confiante de que o país conseguirá superar a inflação elevada sem entrar em um quadro de recessão.

continua após publicidade .

O "pouso suave" é o termo usado no mercado para se referir ao contexto em que a escalada dos preços é controlada sem um avanço forte do desemprego. Na última sexta-feira, o relatório payroll surpreendeu ao apontar criação de cerca de meio milhão de empregos em janeiro nos EUA.

Para Summers, os indicadores recentes mostraram que o cenário positivo se tornou mais plausível nos últimos anos, mas seria "um grande erro" declarar vitória prematura na batalha contra a inflação.

continua após publicidade .

"Eles os preços ainda estão inimaginavelmente altos do ponto de vista de dois ou três anos atrás, e ainda pode ser muito difícil fazer o resto do caminho de volta à meta de inflação", ressaltou Summers, que chefiou o Tesouro americano entre 1999 e 2001, nos últimos anos do governo do ex-presidente democrata Bill Clinton.

Summers também comentou o impasse sobre o teto da dívida americano. Na visão dele, o presidente dos EUA, Joe Biden, deve continuar pressionando o Congresso a aumentar o limite, com objetivo de evitar um inédito default no país. "Só são necessários alguns republicanos responsáveis para que democratas e alguns republicanos aumentem o teto da dívida", destacou.