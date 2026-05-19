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EUA sediarão reunião de ministros de comércio do G20 a partir do fim de setembro

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 08:11:00 Editado em 19.05.2026, 13:04:35
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O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, sediará uma reunião de ministros do Comércio do G20 em Milwaukee, no Estado de Wisconsin, de 30 de setembro a 1º de outubro, informou seu gabinete nesta terça-feira, 19.

Segundo comunicado, o encontro abordará uma ampla gama de questões, incluindo o fim do trabalho forçado, a atualização do princípio da Nação Mais Favorecida (NMF), a denúncia da instrumentalização do comércio de alimentos e o enfrentamento do excesso estrutural de capacidade e produção.

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"O governo Trump espera trabalhar com nossos parceiros do G20 para estabelecer uma ordem comercial global baseada em um comércio justo, recíproco e equilibrado", disse Greer.

Posteriormente, nos dias 14 e 15 de dezembro, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem agendada a cúpula de líderes do G20 em Miami, na Flórida, no Trump National Doral.

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