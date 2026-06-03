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EUA querem compromisso da UE com adesão ao pacto comercial, diz representante de comércio

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 14:29:00 Editado em 03.06.2026, 14:36:01
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O representante de comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, afirmou que a União Europeia (UE) teve muito tempo, muitos meses para cumprir seus compromissos tarifários e barreiras não tarifárias e isso ainda não se concretizou, enquanto os americanos estão em conformidade há meses.

"Acho que as mentes deles estão focadas na Europa e, provavelmente, a melhor maneira de descrever isso agora é que eles estão focados em quais são os próximos passos e como se adequar", afirmou.

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"Temos um pedaço de papel escrito e um comunicado conjunto com os europeus e nosso pedido é para que a Europa cumpra as obrigações assumidas com os EUA, cumpram com suas obrigações tarifárias", afirmou Greer, citando que os europeus concordaram em remover as tarifas a bens indústrias e em dar aos americanos quotas livres de imposto para produtos agrícolas americanos.

Greer também disse que um ponto acordado foi o de prover flexibilidade em questões regulatórias nas quais a União Europeia parece ser especialista, como nas relacionadas a conteúdo de metano e gás natural liquefeito e coisas como desmatamento.

"Então, esperamos que a União Europeia cumpra com sua parte no acordo, incluindo flexibilidade em relação a esses pontos, assim como em relação a tarifas", disse Greer, citando que os EUA têm, nesse momento, tarifas de 10% sobre o mundo e que a UE tem tarifas de 25% sobre automóveis de todos os lugares do mundo.

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Greer disse que não está estabelecendo uma data específica para a conformidade dos europeus, pois, na sua opinião, a data prevista já passou .

O representante de comércio dos Estados Unidos disse, ainda, que essa é a razão que levou o presidente (Donald Trump) a se manifestar publicamente, citando que já que os europeus não estão cumprindo o acordo, por que os EUA teriam de cumpri-lo?

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